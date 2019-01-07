Kamu zamları tamam sırada özel sektör var
2019 yılı için açıklanan kamu zamlarından sonra gözler özel sektöre çevrilirken, önde gelen sektörlerde çalışanlar için bu ay sonu itibariyle zam oranı ortalamasının yüzde 12 ile 17 aralığında olması bekleniyor.07 Ocak 2019 Pazartesi 11:28
Nevzat Orbay
Kamuda açıklanan 2019 yılı zam oranları özel sektör için de yol gösterici olacak. Önde gelen sektörlerde çalışanlar için bu ay sonu itibariyle zam oranı ortalamasının yüzde 12 ile 17 aralığında olması bekleniyor. En yüksek zam oranının yaklaşık yüzde 17 ile telekomünikasyon ve finans sektörlerinde olması beklenirken, basın sektöründe çalışanlar yüzde 15, otomotiv ve imalat yüzde 14, bilgisayar ve internet yüzde 13,5, gıda, tekstil, lojistik ve İK sektörü yüzde 13 zam alacak. Çalışanlar ise 2019’a enflasyon oranının altında zam yapılmaması beklentisiyle girdi. En iyimser beklenti ise 16-20 oranında zam yapılması yönünde. 2019 yılına zorlu koşullar altında giren şirketlerin bile çalışanlarının maaşına en az yüzde 12 oranında zam yapması bekleniyor. Hiç zam yapmamayı düşünen patronların oranı ise oldukça düşük.
Şirket yöneticilerinin minimum maaşı (2019)
Yönetim Kurulu Başkanı: 52 bin
Yönetim Kurulu Üyesi: 9 bin 500
Genel Müdür: 34 bin
Genel Müdür Yrd: 21 bin
İnsan Kaynakları Direktörü: 16 bin 500
İnsan Kaynakları Md: 12 bin 500
Bilgi İşlem Tekn. Direktörü: 16 bin
Bilgi İşlem Müdürü: 12 bin 500
Satış Direktörü: 16 bin 500
Satış Müdürü: 11 bin 500
Pazarlama Direktörü: 19 bin
Ürün Grup Müdürü: 12 bin
Ürün Müdürü: 7 bin 500
Müşteri İlişk.Yöneticisi: 7 bin
Halkla İlişk. Müdürü: 7 bin 500
Hukuk Müşaviri: 12 bin 500
Finans Direktörü: 18 bin
Mali İşler Müdürü: 12 bin
Satın Alma ve Lojistik Direktörü: 16 bin 500
Satın Alma Müdürü: 10 bin
Üretim Direktörü: 15 bin
Fabrika Müdürü: 14 bin
Sektörlere göre minimum maaş (2019)
Tekstil
Genel Müdür: 21 bin
Genel Md Yard: 17 bin
Müdür: 9 bin
Reklam
Genel Müdür: 26 bin
Kreatif Direktör: 21 bin
Art Direktör: 17 bin
Perakende
Genel Müdür: 29 bin
Genel Md Yard: 17 bin 500
Müdür: 9 bin
Turizm
Genel Müdür: 20 bin
Genel Md Yard: 17 bin
Müdür: 9 bin
Hızlı tüketim
Genel Müdür: 30 bin
Genel Md Yard: 18 bin
Müdür: 10 bin
Enerji
Genel Müdür: 35 bin
Genel Md Yard: 17 bin 500
Müdür: 10 bin
Bilişim
Genel Müdür: 35 bin
Genel Md Yard: 21 bin
Müdür: 8 bin 500
Otomotiv
Genel Müdür: 44 bin
Genel Md Yard: 28 bin
Müdür: 13 bin
İnşaat
Genel Müdür: 24 bin
Genel Md Yard: 18 bin
Proje Müdürü: 12 bin
Satış Müdürü: 10 bin
Özel Sağlık
Genel Müdür: 29 bin 500
Genel Md Yard: 22 bin
Müdür: 12 bin 500
Liste, Türkiye’nin ilk 500 büyük şirketinin çalışanlarına verdikleri maaş skalasına göre düzenlenmiştir.
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