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Kamu zamları tamam sırada özel sektör var

2019 yılı için açıklanan kamu zamlarından sonra gözler özel sektöre çevrilirken, önde gelen sektörlerde çalışanlar için bu ay sonu itibariyle zam oranı ortalamasının yüzde 12 ile 17 aralığında olması bekleniyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:28
Kamu zamları tamam sırada özel sektör var

 Nevzat Orbay 

Kamuda açıklanan 2019 yılı zam oranları özel sektör için de yol gösterici olacak. Önde gelen sektörlerde çalışanlar için bu ay sonu itibariyle zam oranı ortalamasının yüzde 12 ile 17 aralığında olması bekleniyor. En yüksek zam oranının yaklaşık yüzde 17 ile telekomünikasyon ve finans sektörlerinde olması beklenirken, basın sektöründe çalışanlar yüzde 15, otomotiv ve imalat yüzde 14, bilgisayar ve internet yüzde 13,5, gıda, tekstil, lojistik ve İK sektörü yüzde 13 zam alacak. Çalışanlar ise 2019’a enflasyon oranının altında zam yapılmaması beklentisiyle girdi. En iyimser beklenti ise 16-20 oranında zam yapılması yönünde. 2019 yılına zorlu koşullar altında giren şirketlerin bile çalışanlarının maaşına en az yüzde 12 oranında zam yapması bekleniyor. Hiç zam yapmamayı düşünen patronların oranı ise oldukça düşük.

Şirket yöneticilerinin minimum maaşı (2019)

Yönetim Kurulu Başkanı:               52 bin

Yönetim Kurulu Üyesi:                   9 bin 500

Genel Müdür:                                34 bin

Genel Müdür Yrd:                          21 bin

İnsan Kaynakları Direktörü:          16 bin 500

İnsan Kaynakları Md:                    12 bin 500

Bilgi İşlem Tekn. Direktörü:           16 bin

Bilgi İşlem Müdürü:                       12 bin 500

Satış Direktörü:                             16 bin 500

Satış Müdürü:                               11 bin 500

Pazarlama Direktörü:                    19 bin

Ürün Grup Müdürü:                       12 bin

Ürün Müdürü:                                7 bin 500

Müşteri İlişk.Yöneticisi:                  7 bin

Halkla İlişk. Müdürü:                     7 bin 500

Hukuk Müşaviri:                           12 bin 500

Finans Direktörü:                         18 bin

Mali İşler Müdürü:                        12 bin

Satın Alma ve Lojistik Direktörü:  16 bin 500

Satın Alma Müdürü:        10 bin

Üretim Direktörü:            15 bin

Fabrika Müdürü:              14 bin

Sektörlere göre minimum maaş (2019)

Tekstil

Genel Müdür:                  21 bin

Genel Md Yard:               17 bin

Müdür:                             9 bin

Reklam

Genel Müdür:                   26 bin

Kreatif Direktör:               21 bin

Art Direktör:                     17 bin

Perakende

Genel Müdür:                    29 bin

Genel Md Yard:                17 bin 500

Müdür:                              9 bin

Turizm

Genel Müdür:                    20 bin

Genel Md Yard:                17 bin

Müdür:                              9 bin

Hızlı tüketim

Genel Müdür:                   30 bin

Genel Md Yard:                18 bin

Müdür:                             10 bin

Enerji

Genel Müdür:                   35 bin

Genel Md Yard:                17 bin 500

Müdür:                              10 bin

Bilişim

Genel Müdür:                   35 bin

Genel Md Yard:                21 bin

Müdür:                              8 bin 500

Otomotiv

Genel Müdür:                   44 bin

Genel Md Yard:                28 bin

Müdür:                             13 bin

İnşaat

Genel Müdür:                    24 bin

Genel Md Yard:                18 bin

Proje Müdürü:                  12 bin

Satış Müdürü:                  10 bin

Özel Sağlık

Genel Müdür:                   29 bin 500

Genel Md Yard:                22 bin

Müdür:                             12 bin 500

Liste, Türkiye’nin ilk 500 büyük şirketinin çalışanlarına verdikleri maaş skalasına göre düzenlenmiştir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:28
  1. Kamuda açıklanan 2019 yılı zam oranları
  2. özel sektör
  3. En yüksek zam oranı
  4. telekomünikasyon
  5. finans
  6. otomotiv
  7. imalat
  8. bilgisayar ve internet
  9. gıda
  10. tekstil
  11. lojistik
  12. İK sektörü
  13. Perakende
  14. Reklam
  15. Hızlı tüketim
  16. Turizm
  17. Bilişim

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