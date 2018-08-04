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Kamu ve özel sektörde tasarruf adımı

Yeni hükümet sistemi ile birlikte kamu ve özel sektörde tasarruf hamlesi başladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:05
Kamu ve özel sektörde tasarruf adımı

Cmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından önümüzdeki 5 yıl içinde ekonomisini iki kat büyütmeyi hedefleyen Türkiye, cari açığın azaltılması ve verimliliğin artırılması için tasarrufta düğmeye bastı. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün bakanlıklarda yüzde 30'a varan oranda tasarruf sağlanması için harekete geçileceğini açıklarken, özel sektör de bu yönde önemli adımlar atılmaya başladı.

SAATLİK KİRALAMA DÖNEMİ

Başta KOBİ'ler olmak üzere birçok şirket, kiralama maliyetlerini düşürmek amacıyla daha önce yıllık veya aylık yaptıkları ofis ve araç kiralamalarından vazgeçerek günlük hatta saatlik kiralama modeline geçmeye başladı. "İhtiyaç anında kullan" modeli olarak da adlandırılan yeni sisteme filo kiralama şirketleri ve gayrimenkul şirketleri de hızla ayak uydurdu.

MALİYETLER DÜŞÜYOR

Yeni sistemin iki taraf için de daha kazançlı olduğunu ifade eden kiralama şirketleri, "Bu sistemde müşteri sadece kullandığı anın parasını ödüyor. Karşılıklı olarak kazan-kazan modeli kurmaya çalışıyoruz" diyor. KOBİ patronları ise "Şirketler bu dönemde her alanda verimliliğe gitmek zorunda. Kiralık araçların aylık kullanımı bazen 10 güne kadar düşüyor. Ancak kullanmadığımız 20 günün de parasını veriyorduk. Bu yöntem maliyetlerimizi düşürdü" değerlendirmesi yapıyor. Ofis kiralamalarında da benzer bir durum söz konusu. Değişen çalışma alışkanlıkları ve yeni ofis kurma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle hazır ve günlük kiralanan ofislere ilgi artıyor.

PLAZALAR DA UYUMLU

Levent Maslak bölgesindeki birçok plaza da kendini bu sisteme göre konumluyor. Günlük ve saatlik olarak kiralanabilen hazır ofislerde o anda ihtiyacınız olan her türlü imkân sağlanabiliyor.

% 70 TASARRUF SAĞLANDI

İKITELLI OSB'de metal işleme üzerine imalat yapan Murat Akay da maliyetler nedeniyle günlük ofis tercih eden işadamlarından biri. Akay, gerekçesini şu sözlerle anlatıyor: "Maslak bölgesindeki ofisimizi geçen ay kapattık. Genellikle müşteri görüşmelerimizi orada yapıyorduk. Ancak ay içerisinde 20 güne yakın boş kalıyordu. Şimdi yine aynı bölgede günlük ofisler kiralıyoruz. Yüzde 70'e yakın tasarruf yaptık." Yaşanan değişim bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin büyüme rakamlarına da yansımış durumda. Türkiye'de büyüme kararı alan ve 120 ülkede faaliyet gösteren Regus 2018'de yüzde 40 büyüme hedefliyor. Büyükşehirlerdeki network'ünü genişleterek ilerlemeyi planlayan kuruluş, dört yeni ofis alanı açacak.

SANAL OFİS MODASI

SON dönemlerin bir diğer tasarruf modası ise sanal ofisler. Yeni girişimcilerin tercih ettiği yöntemde sanal ofis hizmeti veren yerler, kendi adresiniz olarak gösterilebiliyor. Tüm resmi işlemler için kullanabiliyorsunuz. Telefonlarınız şirket isminizle karşılanırken, evrak ve kargolarınız adınıza teslim alınıyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:05
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