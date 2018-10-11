Kamu ve özel sektör emeklilerine “esnek mesaili memurluk” müjdesi! Gözler Ocak ayında

Hükümet, istihdamı destekleyecek yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İşçi çıkarmalarının önüne geçmek için işletmelere yeni desteklerden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler devreye girecek. Bazı kamu kurumlarında pilot uygulanmaya başlayan esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, iş gücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek. Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilecek, emekli memurlar göreve dönebilecek.

Memurluk imkanı

Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. ​Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak. Böylece kamuda insan kaynağı kalitesi artacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi esnek çalışma modeli kapsamında çalışıyor.

Emeklilerin gözü ocak ayında

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34 zam oluştu. Bu oranla 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş 160 lira artışla bin 873 lira olacak. 3 veri daha eklenecek, zam yükselecek. Emeklilerin gözü Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Buna, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, emeklilerin kesin zam oranı ortaya çıkacak.

Yüzde 9.34'lük enflasyona göre, ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 liradan 95 lira artışla bin 116 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş ise 160 lira zamla bin 713 liradan bin 873 liraya ulaşacak. En düşük maaş, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 143 lira artışla bin 677 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 100 lira artışla bin 180 liraya çıkacak. Bu tutarlar, 3 aylık enflasyon verisinin daha eklenmesiyle yükselecek.

Kaynak: Takvim