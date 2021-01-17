Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi

1 Şubat’ta yürürlüğe girecek Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği’ne göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 19-24 ya da 29 lira, konaklama bedeli olarak 8,50- 10 veya 11 lira ödeyecek. 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise konaklama ücretleri konutun türüne göre 13-14,50 lira olarak uygulanacak. Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda günlük en az 5’er lira, klima bulunanlarda en az 7 lira konut başına ilave bedel alınacak. Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 14,50 lira tahsil edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 264 lira olacak. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli olarak da kişi başına en az 18 lira ödenecek.