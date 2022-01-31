İş arayan pek çok vatandaş güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Son olara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, ÖSYM personel alımı ne zaman?

Kamu personeli alımı ilanları güncel | ÖSYM personel alımı başvuru tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını istenilen belgelerle birlikte 31 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın "KPSSP3" puan türünün yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanılarak kadro sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav 8 Mart tarihinde ÖSYM Başkanlığında yapılacak. Sınav sonuçları adaylara " sonuc.osym.gov.tr" üzerinden bildirilecek.