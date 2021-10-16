Devlet Demiryolları, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve pek çok üniversite personel alımı yapacağına yönelik ilanlar yayımladı. Peki, kamu ilanlarına nereden nasıl başvuru yapılır?

Kamu personeli alımı güncel ilanlar

TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 25 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. İş ilanları 19-25 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak?

Devlet Demiryolları iş başvurusu genel şartlar:

1-Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.

2-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 aşından gün almamış olmak,

3-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü (Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)) veya 2 yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik Baş Kontrolörü (Demiryolu), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacaktır.

5- İŞKUR’ca gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.

6- Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak. Adalet Bakanlığı internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.

Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Kamu personel alımı ilanlarına kamuilan.sbb.gov.tr ve İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz.