Kamuda çalışmak isteyenler alımları ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki, kamu personeli başvuruları nereden yapılıyor?

Kamu personeli alımı güncel | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

Yanık, ilanın 13 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve bakanlığın internet sayfasında (http://aile.gov.tr) yer alacağını belirterek, adayların 16 Aralık'tan itibaren başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Bakan Yanık, sosyal medya “Sevgili gençler, Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında... http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.