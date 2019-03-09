Kamu personeli alımı 2019 başvuru | İŞKUR kamu personeli alım ilanları

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olan adayların başvuru yapabildiği ifade edildi. Yayımlanan ilanlar kapsamında 2 bin silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris polisevi müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1 kişi Aşçı alımı yapılmaktadır. Başvuru yapacak olanların en az İlköğretim mezunu olması ve aşçılık mesleği ile ilgili belge ve sertifika sahibi olmak gerekmektedir. Başvurular 19 Şubat 2019 tarihine kadar İŞKUR sitesi üzerinden yapılmakta.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 13 Şubat 2019 tarihiyle yayınlamış olduğu ilanla daimi işçi statüsünde 1 Beden İşçisi (Genel) alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 18 Şubat 2019 tarihine kadar İŞKUR sitesi üzerinden yapılmakta.

Bir beden İşçisi (Genel) alımı için; En az ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurmuş bay-bayan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Bartın İl Özel İdaresi geçici işçi statüsünde 1 Sanat Tarihçisi alımı yapacağını 13 Şubat 2019 tarihiyle İŞKUR üzerinden yayınlamış olduğu ilanla açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 18 Şubat 2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İŞKUR üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaktır.1 Sanat Tarihçisi alımı için; Lisans mezunu olması, Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olması ve 18 yaşını doldurmuş bay-bayan adayların başvuruları kabul edilecektir.