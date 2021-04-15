Kamu personeli alım ilanı başvuru kılavuzu ÖSYM KPSS alımları 2021 tercihleri! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı

Kamu alımları haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar tercihlerini, 15 – 21 Nisan 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alımı tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamu alımı atamaları ne zaman?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı persoel alımı ilan detayları için tıklayın