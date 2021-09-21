Kamu kurum ve kuruluşları zaman zaman memur-işçi alımları gerçekleştiriyor. Ocak 2021’de yapılan açıklamada yıl içerisinde kamuya 100 binin üzerinde personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Geride kalan 9 ayda onlarca kamu ilanı yayımlandı. Halen de güncel ilanlar mevcut. Peki, hangi kamu kurumu personel alımı yapıyor KPSS şartı var mı?

Kamu personel memur işçi alımları ne zaman? Hangi kurum alım yapıyor?

Kamu kurum ve kuruluşları kimi zaman KPSS şartıyla kimi zaman sınavsız kurayla personel alımı yapabiliyor. Bu ise memur ve işçi alımı ilanlarına göre farklılık gösteriyor. Kimi zaman başvurular İŞKUR üzerinden kimi zaman ise bizzat başvuruyla gerçekleşiyor. İşte, güncel ilanların bazıları:

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 sürekli işçi alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden 118 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 20 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında İŞKUR web sitesi üzerinden yapılacak.

Giresun Üniversitesi kalorifer ateşçisi alımı

Giresun Üniversitesi kalorifer ateşçisi iş başvuruları 20-24 Eylül tarihleri arasında Giresun İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi'nden yapılacak.

ÖSYM personel alımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 3 (Üç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 24/10/2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

ÖSYM'den yapılan açıklamada başvuru işlemleri için şu bilgilere yer verildi: 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 04/10/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu personel alımı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 04/10/2021 tarihinde başlayıp, 08/10/2021 tarihi mesai bitimi (saat:17:30) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.