Darphane personel alımı başvuru şartları | Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler hangi alanlarda kaç kişinin alınacağını araştırmaya başladı. Peki, darphane personel alımı başvuru detayları nelerdir?

Kamu personel ilanı güncel | Darphane personel alımı güncel ilan

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 8 meslekten alınacak 46 kamu işçisi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki iş yerlerinde görev yapacak.

Alım için başvurular Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 12 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek. (Başvurular 8-12 Kasım tarihlerinde e şube üzerinden yapılacak.)

Noter tarafından kurayla açık iş sayısının 4 katı oranında asil, 4 katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 14 Aralık saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Noter tarafından kurayla seçilen asil aday listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yönetmelik Kapsamında KPSS’ ye Tabi Alımlar

Kimya Laboratuvarı Görevlisi

Açık pozisyon sayısı 3

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Ön Lisans (Kimya Teknolojisi veya Laboratuvar

Bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Ön Lisans (Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü mezunu)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Ön Lisans (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama/

Bilgisayar Programcılığı/ Bilgisayar Teknolojileri/

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri/ Bilgisayar

Teknolojileri ve Yönetimi/ Bilgisayar Teknolojisi

Bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen

Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar

Elektrik Teknikeri

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Ön Lisans (Elektrik Bölümü/ Elektrik Teknolojisi

/Elektrik-Elektronik Bölümü/ Elektrik-Elektronik

Teknikerliği Bölümü/ Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.

İnşaat Teknolojisi Teknikeri

Açık pozisyon sayısı 1

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Ön Lisans (İnşaat Teknikerliği/ İnşaat/ İnşaat

Teknolojisi Bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.

Matbaa İşçisi

Açık pozisyon sayısı 6

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Elektrik Teknisyeni

Açık pozisyon sayısı 3

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektrik/Elektrikçilik

Bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi / Otomatik Kumanda / Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi ( Elektronik) / Kontrol ve Enstrümantasyon Teknisyeni

Açık pozisyon sayısı 1

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektrik-Elektronik Teknolojisi

(Otomasyon)/Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Endüstriyel

Otomasyon/Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri/Endüstriyel

Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/Endüstriyel Otomasyon

Teknolojisi (Endüstriyel Kontrol) Bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

Açık pozisyon sayısı 4

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan

Bilgisayar Destekli Tasarım - İmalat Elemanı (Cad - Cam)

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk)

Açık pozisyon sayısı 1

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma)

Açık pozisyon sayısı 1

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Kuyumcu- Altın ve Gümüş İşleme

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Ofset Baskı Operatörü

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/ Makine Bakım Onarımcısı

Açık pozisyon sayısı 7

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Metal Teknolojisi Teknisyeni

Açık pozisyon sayısı 3

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Elektronik Teknisyeni

Açık pozisyon sayısı 2

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektronik Teknolojisi/

Elektronik Bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek

Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.