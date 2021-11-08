Kamu personel ilanı güncel | Darphane personel alımı güncel ilan
Kamu personel alımı var mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacak. Peki, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler? Kamu personel alımı ne zaman güncel ilan var mı?
Darphane personel alımı başvuru şartları | Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler hangi alanlarda kaç kişinin alınacağını araştırmaya başladı. Peki, darphane personel alımı başvuru detayları nelerdir?
Kamu personel ilanı güncel | Darphane personel alımı güncel ilan
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 8 meslekten alınacak 46 kamu işçisi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki iş yerlerinde görev yapacak.
Alım için başvurular Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 12 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek. (Başvurular 8-12 Kasım tarihlerinde e şube üzerinden yapılacak.)
Noter tarafından kurayla açık iş sayısının 4 katı oranında asil, 4 katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 14 Aralık saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Noter tarafından kurayla seçilen asil aday listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.
ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI
Yönetmelik Kapsamında KPSS’ ye Tabi Alımlar
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
Açık pozisyon sayısı 3
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Kimya Teknolojisi veya Laboratuvar
Bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü mezunu)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama/
Bilgisayar Programcılığı/ Bilgisayar Teknolojileri/
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri/ Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi/ Bilgisayar Teknolojisi
Bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen
Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar
Elektrik Teknikeri
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Elektrik Bölümü/ Elektrik Teknolojisi
/Elektrik-Elektronik Bölümü/ Elektrik-Elektronik
Teknikerliği Bölümü/ Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.
İnşaat Teknolojisi Teknikeri
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (İnşaat Teknikerliği/ İnşaat/ İnşaat
Teknolojisi Bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan, Microsoft Office programlarını kullanabilen.
Matbaa İşçisi
Açık pozisyon sayısı 6
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Elektrik Teknisyeni
Açık pozisyon sayısı 3
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektrik/Elektrikçilik
Bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi / Otomatik Kumanda / Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi ( Elektronik) / Kontrol ve Enstrümantasyon Teknisyeni
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektrik-Elektronik Teknolojisi
(Otomasyon)/Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Endüstriyel
Otomasyon/Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri/Endüstriyel
Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi (Endüstriyel Kontrol) Bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
Açık pozisyon sayısı 4
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Bilgisayar Destekli Tasarım - İmalat Elemanı (Cad - Cam)
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk)
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma)
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Kuyumcu- Altın ve Gümüş İşleme
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Ofset Baskı Operatörü
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/ Makine Bakım Onarımcısı
Açık pozisyon sayısı 7
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Metal Teknolojisi Teknisyeni
Açık pozisyon sayısı 3
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.
Elektronik Teknisyeni
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu (Elektronik Teknolojisi/
Elektronik Bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşından büyük olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.