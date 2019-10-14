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Kamu personel alımı iş ilanları | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı

Kamu personel alımı iş ilanları yakından takip ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıpersonel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye geneli 50 şehirde görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi ve temizli personele alımı yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvenlik görevlisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temizli görevlisi alımı başvuru şartları ne? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler...

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:32
Kamu personel alımı iş ilanları | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  personel alımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye geneli 50 şehirde görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi ve temizli personele alımı yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvenlik görevlisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temizli görevlisi alımı başvuru şartları ne? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı ilana göre ve İŞKUR kayıtlarına göre farklı illerde olmak üzere 175 kişilik kadro ile Türkiye geneli 50 şehirde silahlı güvenlik görevlisi ve Temizlik Görevlisi alımı yapacağını belirtti. Bu kapsamda 160 Güvenlik görevlisi ve 15 Temizlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı başvuruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı başvurular18 Ekim'e kadar devam edecektir. İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları merak ediliyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için başvurular İŞKUR e şube internet sitesi üzerinden açık iş ilanları aracılığıyla yapılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. 3) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi), Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak, 

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak, 

Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:32
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