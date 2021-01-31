Kamu personel alımı iş başvurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı sözlü sınavı ne zaman?

- Sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kamu personel alımı Gelir İdaresi Başkanlığı alım şartları neler?

- 657 sayılı Devlet Memurlarşı Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Kamu alımları Gelir İdaresi Başkanlığı başvuru tarihi ne zaman?

- Başvurular, 1 şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.

- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı ilan detayları için tıklayın