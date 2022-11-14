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Ekonomi Kamu personel alımı ilanları güncel
Ekonomi

Kamu personel alımı ilanları güncel

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel ilanların bulunup bulunmadığını araştırıyor. Son olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 09:31:00 -
Kamu personel alımı ilanları güncel

Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların bulunup bulunmadığını araştırıyor. Son olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Kamu personel alımı ilanları güncel

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra hizmet birimlerinde çalıştırmak amacıyla, 1'i büro personeli, 425'i tekniker olmak üzere 426 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 1 Aralık'tan 11 Aralık 2022 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılıyla temin ederek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecek. Adaylar söz konu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri yapacak.

Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacak. Yurt içinde veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylar denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyecek.

Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanlar herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunacak.

Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.kgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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Yorumlar

Ahmet han

Teröristin bütün aile üyeleri bir araya toplanıp kendisi ile beraber bomba ile havaya ucurularak itlaf edilsin
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