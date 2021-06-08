Kamu personel alımı başvuru ekranı | Kamu personeli olmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Peki, güncel kamu personeli alımı var mı?

Kamu personel alımı güncel | Zabıt katibi alımı güncel

Yargıtay tarafından yayımlanan ilanda, “Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır” denildi.

Yargıtay personel alımı genel şartlar nelerdir?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

Kamu personeli alımı başvuru tarihleri | Yargıtay iş başvurusu nereden nasıl yapılır?

Başvurular 7 Haziran'da başladı ve 11 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını e devlet üzerinden yapacaklar.

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