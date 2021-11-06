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Ekonomi Kamu personel alımı güncel |GİB personel alımı sınavı ne zaman nasıl yapılacak?
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel |GİB personel alımı sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Kamu personeli güncel ilanlar | Gelir İdaresi Başkanlığı; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde görevlendirilmek üzere 750 uzman yardımcısı alımı yapacak. Kamuda çalışmak isteyenler ise alımların ne zaman olacağını, başvuru tarihlerini araştırıyor. GİB personel alımı sınavı nasıl ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:16:00 -
Kamu personel alımı güncel |GİB personel alımı sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Gelir idaresi Başkanlığı 13 il için gelir uzmanı yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Peki, GİB personel alımı ne zaman?

Kamu personel alımı güncel |GİB personel alımı sınavı ne zaman nasıl yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Başkanlığın konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.

Başvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak.

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