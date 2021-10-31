  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kamu personel alımı güncel | AFAD personel alımı başvuru şartları
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel | AFAD personel alımı başvuru şartları

Kamu personel alımı başvuru ekranı | Kamuda çalışmak isteyenler sık sık internette 'Kamu ilanları' konusunu araştırıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, AFAD personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 09:12:00 -
Kamu personel alımı güncel | AFAD personel alımı başvuru şartları

AFAD personel alımı başvuru tarihleri |İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak. AFAD personel alımı ne zaman?

Kamu personel alımı güncel | AFAD personel alımı başvuru şartları

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

Adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın Erdoğan karşısındaki hareketi zirveye damga vurdu! Sosyal medyada beden dili gündem oldu
Siyaset

Biden'ın Erdoğan karşısındaki hareketi zirveye damga vurdu! Sosyal medyada beden dili gündem oldu

Başkan Erdoğan aile fotoğrafı öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile verdiği kare zirveye damga vurdu. Liderler tokalaşırken Biden'ın Erdoğan önün..
Beşiktaş Hataya düştü
Spor

Beşiktaş Hataya düştü

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6. dakikada Lobjanidze'nin golüyle 1-0 kazand..
Türkiye ve Rusya'yı işaret edip açıkladı: Çökmüş imparatorluklar yeniden inşa ediliyor
Gündem

Türkiye ve Rusya'yı işaret edip açıkladı: Çökmüş imparatorluklar yeniden inşa ediliyor

Gürcistanlı tarihçi Prof. Dr. Otar Janelidze, Moskova Antlaşması'nda Türk-Rus müzakerelerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay