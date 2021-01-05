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Ekonomi Kamu personel alımı güncel | 100 bin personel alımı
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel | 100 bin personel alımı

Kamu personel alımı başvuru ekranı | Kamuda çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. 2021 yılında 100 bin kamu personeli ve memur alımı yapılacak. Yeni ekonomi programı kapsamında 35 bin personel alımı devam ederken 65 bin personel alımı daha yapılacak. 2021 yılında doktor, eczacı, öğretmen, hemşire ve din görelisi alımı da yapılacak. Peki, kamu personeli alım ilanları yayınlandı mı? | Kamu personel alımı ilanları

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:36:00 -
Kamu personel alımı güncel | 100 bin personel alımı

Memur alımı 2021 | Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Yeni ekonomi paketi kapsamında kamuya 2021 yılında 100 bine yakın personel alımı yapılacak. 35 bine yakın alım sürerken yıl içerisinde rakamın 100 bine tamamlanması bekleniyor. Peki, güncel kamu ilanları hangileri | Kamu personeli alımı ilanları yeni

Kamu personel alımı güncel | 100 bin personel alımı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler söz konusu 35 bin personel alımına yönelik ilanlara nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarını sürdürüyor.

Kamu personel alımı ilanlarına Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı ve İşkur üzerinden ulaşabilirsiniz.

DEVLET PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

İstanbul Üniversitesi sağlık personeli alımı
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İstanbul Üniversitesi sağlık personeli alımı

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