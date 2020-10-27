Kamu personel alımı! GİB uzman yardımcılığı sınavı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmak isteyen binlerce kişi kamu personel alımlarını araştırmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kamu alımına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre gelir uzman yardımcılığı sınavına başvurular 9 Kasım Pazartesi günü alınmaya başlanılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) uzman yardımcısı alımı için son başvuru tarihi ise 20 Kasım Cuma.

GİB uzman yardımcısı alım başvuruları nasıl yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB uzman yardımcısı alım başvuruları "http://sinav.gib.gov.tr" internet adresinden yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gelir uzmanı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzmanı yazılı sınavı 12 Aralık Cumartesi günü saat 10:00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. GİB gelir uzmanı yazlı sınavında başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihi ile ilgili kurumun internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcılığı başvuru şartları

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (20/11/2020) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak. GİB gelir uzman yardımcılığı KPSS puan türleri ise şunlardır: KPSSP8, KPSSP13, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP38, KPSSP43.