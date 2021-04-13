Kamu mesai saatleri nasıl oldu?
Ramazan ayına girilmesiyle kamuda çalışma saatlerinde esneklik olup olmayacağı da merak konusuydu. Koronavirüs vaka sayısında hızlı artışın üzerine vatandaşlar, birçok konuda aramalarını genişletti. Ramazan ayının ilk gününde yapılan Kabine toplantının ardından yeni tedbirlerin gelmesiyle vatandaşlar, kamu mesai saatlerinde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, kamu mesai saatleri nasıl oldu?
Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla beraber, Ramazan ayına girilmesi de göz önünde bulundurularak yeni önlemler alındı. Bu önlemlerin başında kamu mesai saatlerindeki değişiklik geliyor.
Ramazan’ın ilk gününde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
Kamu mesai saatleri nasıl oldu?
Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenilen iyileşme sağlanmazsa daha sıkı tedbirler geleceğini ifade etti.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam ederken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlendi.
Lokantalar sadece belirli saatlerde açık olacak.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personeller idari izinli sayılabilecek.