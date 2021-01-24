Kamu memur alım ilanları memur alım iş başvurusu

Malatya’nın Pütürge belediyesi KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, aşağıda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır. Peki memur alım şartları neler?

Ayniyat Saymanı memur alım şartları neler? Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, iktisat, Kamu Yönetimi veya Maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Bilgisayar işletmeni memur alım şartları neler? Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi veya Maliye Programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Tahsildar memur alımı şartları neler? Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, iktisat, Kamu Yönetimi veya Maliye programlarının herhangi birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Memur alımı başvuru şartları neler?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrası (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Memur alımı başvuruları ne zaman?

24 Ocak itibariyle başlayan memur alımlarına son başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Pütürge Belediyesi hizmet binasında (Pütürge-Malatya) memur alımı için 23.03.2021 Salı tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 16.03.2021 Salı günü Belediyemiz www.puturge.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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