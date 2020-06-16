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Ekonomi

Kamu konutu ihaleleri başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Covid-19 nedeniyle daha önce durdurulduğunu duyurduğu kamu konutu ihaleleri normalleşme planı ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak dün tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:54:00 -
Kamu konutu ihaleleri başladı

Yıl sonuna kadar 1,5 milyar lira değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılması öngörülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yılbaşında başlatmış olduğu çalışma kapsamında kamuya ait konut satışlarında bugüne kadar 1612 konut satıldı.

Bu konut satışlarından hazineye 418 milyon lira katkı sağlandı. En çok konut, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya’da satıldı.

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