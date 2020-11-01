Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek
Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında görülen artışın devam etmesi planlanıyor.
Bu yatırımların 2020’de reel olarak yüzde 1.1, 2021’de de yüzde 13.2 artması öngörülüyor. Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49.7’sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27’sinin belediyeler, yüzde 22.7’sinin işletmeci kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), yüzde 0.1’inin özelleştirme kapsamındaki kurumlar, yüzde 0.6’sının döner sermayeli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.