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Ekonomi Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek
Ekonomi

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında görülen artışın devam etmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:51:00 -
Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek

Bu yatırımların 2020’de reel olarak yüzde 1.1, 2021’de de yüzde 13.2 artması öngörülüyor. Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49.7’sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27’sinin belediyeler, yüzde 22.7’sinin işletmeci kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), yüzde 0.1’inin özelleştirme kapsamındaki kurumlar, yüzde 0.6’sının döner sermayeli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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