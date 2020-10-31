Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarında artış sürecek

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki artışın gelecek yıl da devam etmesi planlanırken, bu yatırımlardan yarıya yakınının merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerce gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımları alanındaki hedeflere de yer verildi.

AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarındaki artışın gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor. Bu yıl reel olarak yüzde 1,1 yükselmesi beklenen söz konusu yatırımların gelecek yıl da yüzde 13,2 artacağı tahmin ediliyor.

2021 yılında cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49,7'sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 27'sinin yerel yönetimler, yüzde 22,7'sinin işletmeci KİT'ler, yüzde 0,1'inin özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,6'sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- Tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler öne çıkacak

Gelecek yıl kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor. Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 5,2 artış göstereceği tahmin ediliyor. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla sektörel dağılımı, bu yılki gerçekleşme tahmini ve gelecek yıla ilişkin program hedefleri (Türk lirası) şöyle:

2020 Gerçekleşme Tahmini 2021 Hedefi Sektörler Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam Tarım 8.738 12.333 21.071 14.158 14.685 28.843 Madencilik 7.275 20.371 27.646 995 23.792 24.787 İmalat 1.907 275.227 277.134 1.993 323.781 325.773 Enerji 27.324 15.539 42.863 33.001 18.217 51.218 Ulaştırma 61.687 319.815 381.502 69.340 374.063 443.402 Turizm 456 13.235 13.691 361 11.787 12.148 Konut 1.599 316.000 317.599 2.808 360.834 363.643 Eğitim 12.871 26.572 39.443 23.250 30.742 53.993 Sağlık 1.966 36.402 38.369 11.394 43.316 54.710 Diğer Hizmetler 36.830 34.160 70.990 43.544 40.197 83.741











