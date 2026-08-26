Kamu kaynakları için şeffaflık çağrısı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun önde gelen yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin imzasını taşıyan ortak çağrıda, kamu kaynaklarının vatandaşların vergileriyle oluştuğuna dikkat çekilerek, istisnai alım yöntemlerinin ancak mevzuatta belirtilen şartların oluşması halinde kullanılması istendi.

“KAMU KAYNAKLARI MİLLETİN VERGİLERİYLE OLUŞUYOR”

Dursun Suna'nın haberine göre; yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarında kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hukuka uygun biçimde kullanılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımlarında kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hukuka uygun biçimde kullanılması; şeffaflık, rekabet, eşit muamele ve hesap verebilirlik ilkelerinin korunması büyük önem taşımaktadır.”

"DOĞRUDAN TEMİN VE PAZARLIK USULLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ"

Son dönemde kamu alımlarında doğrudan temin ve Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesi kapsamında uygulanan pazarlık usulü gibi istisnai yöntemlerin kullanımına ilişkin kamuoyunda çeşitli değerlendirme ve tartışmalar yaşandığı belirtilen açıklamada, bu yöntemlerin mevzuatta belirtilen koşullar çerçevesinde uygulanabileceği ifade edildi.

Ancak istisnai olarak düzenlenen yöntemlerin olağan bir alım usulüne dönüşmesinin, rekabet ortamını daraltabileceği ve kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunda soru işaretlerine neden olabileceği vurgulandı.

“İSTİSNAİ YÖNTEMLER OLAĞAN HALE GELMEMELİ”

TGK ve 81 ildeki destek veren basın yayın kuruluşlarının ortak çağrısında, kamu alımlarında mümkün olan her durumda geniş katılımın ve rekabet ortamının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, fiyat araştırmalarının titizlikle yapılmasının ve alım süreçlerinin kamuoyu tarafından denetlenebilir olmasının, kamu yönetimine duyulan güven açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.



"VALİLİKLERE AÇIK VE REKABETÇİ YÖNTEM ÇAĞRISI"

Ortak açıklamada, valiliklerin koordinasyonunda illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştireceği alımlarda açık ve rekabetçi yöntemlere öncelik verilmesi talep edildi.

Doğrudan temin ve pazarlık usullerinin ise yalnızca mevzuatta belirtilen şartların oluşması halinde kullanılması gerektiği ifade edilerek, tüm süreçlerde eşit muamele, şeffaflık ve kamu yararının gözetilmesinin önemine vurgu yapıldı.

“KAMU YARARI VE HESAP VEREBİLİRLİK ESAS ALINMALI"

Açıklamada, kamu kaynaklarının korunması ve kamu yönetimine duyulan güvenin güçlendirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenerek şu çağrı yapıldı:

“Kamu kaynaklarının vatandaşlarımızın vergileriyle oluştuğu gerçeğinden hareketle, mümkün olan bütün alımlarda geniş katılımın ve rekabetin sağlanması, fiyat araştırmalarının titizlikle yapılması ve süreçlerin kamuoyu tarafından denetlenebilir olması gerektiğine inanıyoruz.”

"TGK YÖNETİMİ VE FEDERASYON BAŞKANLARI ORTAK ÇAĞRIYA DESTEK VERDİ"

Ortak çağrıya; Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prodüktör Üyesi ve Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, TGK Genel Başkan Yardımcısı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ergün, TGK Genel Başkan Yardımcısı, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen başta olmak üzere TGK yönetimi, federasyon başkanları ve yönetim kurulu üyeleri destek verdi.

Çağrıya ayrıca; TGK Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, TGK Genel Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Osman Koca, TGK Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, TGK Genel Başkan Yardımcısı ve Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Arif Kurt, TGK Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, TGK Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çelik, TGK Genel Sekreteri Ergün Ata ile TGK Mali Sekreteri ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük de katıldı.

Yönetim Kurulu üyeleri ve destek veren gazeteciler arasında Ali Cihangir, Ali Filizkan, Atilla Durak, Derya Sarılarlı, Ercan Atay, İdris Taş, Vahap Güner, Abdullah Alpağ, Cengiz Selci, Deniz Başlı, İhsan Uluözlü, Müjdat Çetin, Nihat Mazmanoğlu, Osman Nuri Boyacı ve Ümit Özmen de yer aldı.

"81 İLDEKİ BASIN YAYIN KURULUŞLARINDAN GÜÇLÜ MESAJ"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na üye dernekler ile 81 ilde destek veren basın yayın kuruluşları, kamu kaynaklarının korunması, şeffaflığın artırılması, rekabet ortamının güçlendirilmesi ve kamu yararının her şeyin üzerinde tutulması yönündeki çağrının takipçisi olacaklarını kamuoyuyla paylaştı.

TGK ve 81 ildeki basın yayın kuruluşlarının ortak mesajı net oldu: Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık, rekabet, eşitlik ve hesap verebilirlikten taviz verilmemelidir.