Kamu işe alımları iş başvurusu nereden yapılacak? e devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti

Kamu personel alım ilanları, kamu memur alımları iş başvurusu İŞKUR üzerinden yapılacağı gibi Aile ve Çalışma Bakanlığı kamu ilan sitesi üzerinden de yapılabilmekte. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Diyanet personel alımları, OGM alımları iş ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin işini kolaylaştırmak ve kamu personel alımların hızlı ve tek elden yapılması için önemli bir çalışma yapıldı. Artık tüm kamu kurum personel alımı iş başvuruları e devlet üzerinden tek noktadan gerçekleştirilecek.

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışma sonucu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi. Böylece, kamu kurumlarına personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığı belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışmalar sonucu "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti"nin de sisteme entegre edildiği bildirildi. Hizmet sayesinde, kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden verildiği ifade edildi.

e devlet yapılan hizmeteler neler?

E devlet’te hangi işlemler yapılır? Vatandaşların e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nda yapılan işlemlere ilişkin şunları kaydetti: "e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı."