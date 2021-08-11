Kamuda sözleşmeli olarak görev alanların gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinde. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kamu bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışan kişiler, kamu işçisine refah payının verilip verilmediğini sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Kamu işçisine refah payı verildi mi?

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İlk toplantıda memur sendikaları tekliflerini sunmuşlardı. Ardından hizmet kollarıyla ilgili görüşmelere geçildi ve her sektör için ayrı ayrı talepler alınarak ön protokoller imzalandı. Bu imza altına alınan talepler üzerinden müzakereler ve pazarlıklar devam edecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin 2022 ile 2023 yılları için 4 ayrı zam oranı ve sosyal hakları belirlenecek. Bu yıl Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket ediyorlar. İki konfederasyonun ortak teklifleri de hükümete sunulmuştu. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.