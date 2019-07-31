Kamu işçisine ne kadar toplu iş sözleşmesi zammı yapıldı?

Son dakika toplu iş sözleşmesi haberlerine göre, hükümetin daha önce kamu kesimi toplu iş sözleşmesi kapsamında teklif ettiği 5 + 4'lük zam teklifini revize etti. Hükümetin yeni teklifine göre kamu işçisine toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ilk altı aylık dönem için 1 puan artış yaparak, yüzde 6+4 teklifinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Selçuk 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamalarında daha önce verdiği 5 + 4'lük zam teklifini revize etti. Konu ile ilgili olarak Bakan Selçuk, ilk altı aylık dönem için 1 puan artış yaparak, yüzde 6+4 teklifinde bulundu. Ancak Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay verilen teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Türk İş tarafından ücretlere 300 lira seyyanen zam yapılması ve 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 15 oranında sonraki bir buçuk yıl boyunca enflasyon +3 puan refah payı istenmişti.