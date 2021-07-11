Kamu işçisi ne kadar seyyanen zam alacak? 2021 kamu işçi zammı son dakika!

2021 taşeron ve kamu işçi toplu sözleşme zammı belli oldu mu? Kamu işçi toplu sözleşme ne kadar? Hükümet tarafından sunulacak 700 binden fazla kamu işçisinin ücret zammı merak ediliyordu.

Hükümet ile işçi sendikaları arasında kıyasıya zam pazarlığına sahne olan 4D işçi maaşı zammı ne kadar? 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarının 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde toplu iş sözleşmesi zam teklifi geldi.

Kamu işçi toplu sözleşme zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ı makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Ağar, kabulün ardından Bakanlık girişinde basın mensuplarına görüşmeye dair açıklama yaptı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü 30 Mayıs'ta Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Ağar, bugün de vermiş oldukları teklife karşı Bakanlığın bir teklif sunduğunu belirtti.

Hükümet kamu işçiye ne kadar zam verdi?

Kamu işçi toplu sözleşme zammı ne oldu? Taleplerini Bakanlığın vermiş olduğu teklifin karşılamadığını ifade eden Ağar, "Biz düşük ücretlerin özellikle 4 bin 800 liraya çekilmesini istemiştik. Bakanımız da bu talebe karşı 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira ücret alanlara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 ile 4 bin liraya kadar 60 lira seyyanen zam talep ettiler. Birinci 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5'i geçerse artan kısmın tamamı diye talepte bulundular." dedi.