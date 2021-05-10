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Ekonomi Kamu işçileriyle masaya oturulacak
Ekonomi

Kamu işçileriyle masaya oturulacak

Ramazan Bayramı’nın ardından kamu işçilerinin zam talepleri ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:59:00 -
Kamu işçileriyle masaya oturulacak

Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulmuştu. Bu sene taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek. İşçileri temsil eden iki konfederasyon da sürecin sorunsuz yürütülebilmesi için iş birliği kararı aldı.

Talep şekillenecek

Türk-İş ve Hak-İş tarafından belirlenen ekipler çalışmalara start verdi. Çalışmalar yakında sona erecek. Böylece işçi konfederasyonlarının ilk 6 ay da dahil olmak üzere zam ve özlük hakları konusundaki talepleri şekillenmiş olacak. Görüşülen konularda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı, konfederasyon yönetimlerine de sunulduktan sonra çerçeve protokol taslağının hazır olacağı ifade ediliyor. Hazırlanan çerçeve taslağın çok boyutlu olduğu ve sosyal haklarda da geniş bir alanı kapsadığı dile getiriliyor. Taslak 17 Mayıs haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecek. Ardından bakanlık değerlendirme yapacak ve kendi önerisini sunacak. Böylece toplu sözleşme görüşmeleri fiilen başlamış olacak.

Sıra memurlarda

Ağustos ayında ise memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için konfederasyonlarla görüşülecek. Görüşmelerden anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek.

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