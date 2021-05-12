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Ekonomi Kamu işçilerinin ilave tediyeleri hesaplara yatırıldı
Ekonomi

Kamu işçilerinin ilave tediyeleri hesaplara yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin dün hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:55:00 -
Kamu işçilerinin ilave tediyeleri hesaplara yatırıldı

İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramı’ndan önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin dün hesaplara yatırıldığını ifade etti. Bakan Bilgin, “El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Öte yanda, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021’de ödenecek.

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