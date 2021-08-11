  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eş Şebab saldırısı sonrasında ‘intikam’ için siviller infaz edildi
Yolcu otobüsünde ele geçirildi
İran yanlısı Şii silahlı örgütten Türkiye’ye alçak tehdit: TSK’yı hedef alacağız!
Eşini öldüren kocanın tuhaf isteği!
Ekonomi Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı? Kamu işçisine ne kadar enflasyon zammı oldu?
Ekonomi

Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı? Kamu işçisine ne kadar enflasyon zammı oldu?

İşçi zam oranı 2021 | 700 bini aşkın kamu işçisinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Kamuda çalışanlar “İşçi maaşı zam oranı ne oldu?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kamu işçileri ne kadar zam aldı?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 15:33:00 -
Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı? Kamu işçisine ne kadar enflasyon zammı oldu?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bini aşkın işçi toplu iş sözleşmesini yakından merak ediyor. Peki, kamuda çalışan işçilere ne kadar zam yapıldı?

Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı? Kamu işçisine ne kadar enflasyon zammı oldu?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Buna göre, kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir." dedi.

Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?
Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?

Eğitim

Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay