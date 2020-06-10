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Ekonomi

Kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye tarihleri

Kamuda çalışan işçiler ve taşerondan kadroya geçen işçiler her yıl maaşları oranında tediye ödemesi alıyor. Üç ayrı dönemde ödenen tediye ödemelerinin ilki ocak ayında yapıldı. İkincisi ise Mayıs ayında yapılan tediye ödemelerinin sonuncusunun ne zaman yapılacağı kamu işçileri ve taşeron işçiler tarafından merak ediliyor. Tediye ödemesi ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 tediye tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:53:00 - 2020-06-10 18:02:36
Kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye tarihleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

2020 Tediye ödemeleri ne zaman? Geri ödeme nasıl olacak?

İşte o tarihler şöyle:

31/01/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ilk taksitinin ödenmesi

22/05/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ikinci taksitinin ödenmesi

23/12/2020 Yer altı maden işçilerinin tediye ödemesinin tamamının ödenmesi.

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