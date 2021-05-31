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Ekonomi Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerinin maaşı ne kadar olacak?
Ekonomi

Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerinin maaşı ne kadar olacak?

Yeni kamu toplu iş sözleşmesi kararları | Kamuda çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranının beklemeye başladı. Konu hakkında Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama geldi. Peki, kamu işçilerinin maaşı ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 12:04:00 -
Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerinin maaşı ne kadar olacak?

Kamuda çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam oranında Konu hakkında Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama geldi. Peki, en düşük kamu işçisi ne kadar maaş alacak?

Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Kamu işçilerinin maaşı ne kadar olacak?

700 bine yakın işçiyi yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesine yönelik talepler belirlendi. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini istedi. Ayrıca 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti.

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