Kamu işçilerine ne kadar toplu sözleşme zammı var? 2021 kamu işçilerine iyileştirme zammı var mı?

Kamu işçisi zammı 2021. Toplu sözleşe sonrası kamu işçilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak? Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında imzalamıştı. Anlaşma kapsamıda brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerine, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapılmıştı. Kamu işçileri ücretlerine 2019’un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılmıştı. 2020 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda yüzde 3’er oranında ücret artışı gerçekleştirilmişti. Üzerinde anılan bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını almaya devam ediyordu. Peki 2021 memur toplu sözleşme ne zaman?

2021 kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman başlayacak?

Kamu işçileri toplu sözleşme 2021. Ramazan Bayramından sonra kamu işçileri için de kritik süreç başlıyor. Bu yıl ilk kez 600 binden fazla kamu işçisi için masaya oturulurken, Türk-İş ve Hak-İş ortak hareket etme kararı aldı. 2021 toplu sözleşme zam oranları merak ediliyor. Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra bu kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek. Hürriyet’in haberine göre, işçileri temsil eden iki konfederasyon Türk-İş ve Hak-İş de, sürecin sorunsuz yürütülebilmesi için işbirliği kararı aldı.

Kamu işçisine ne kadar zam var?

Oluşan işbirliği kararının ardından her iki konfederasyondan seçilen ekipler çalışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar bu hafta sona erecek. Böylece işçi konfederasyonlarının ilk 6 ay da dahil olmak üzere zam ve özlük hakları konusundaki talepleri şekillenmiş olacak. Görüşülen konularda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı, konfederasyon yönetimlerine de sunulduktan sonra çerçeve protokol taslağının hazır olacağı belirtiliyor. Bu yıl hazırlanan çerçeve taslağın çok boyutlu olduğu ve sosyal haklarda da geniş bir alanı kapsadığı kaydediliyor. Taslağın 17 Mayıs haftasında Çalışma Bakanlığı’na sunulmasının ardından bakanlık değerlendirme yapacak ve gelen teklifi de dikkate alarak, kendi teklifini sunacak. Böylece toplu sözleşme görüşmeleri fiilen başlamış olacak.

Memura ne kadan zam yapılacak?

Memur toplu sözleşme 2021 ne kadar? Ağustos ayında ise memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için, memur konfederasyonlarıyla görüşmeler başlayacak. Ağustos ayı boyunca süren görüşmeler sonucunda konfederasyonlarla Çalışma Bakanlığı arasında bir anlaşma olmazsa, hakem kurulu devreye girecek. Yasaya göre hakem kurulunun verdiği zam kesin nitelik taşıyacak. 2019 yılında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış ve hakem kurulu 2020 yılı için 4 artı 4, 2021 yılı içinse yüzde 3 artı 3 zam yapılması kararı almıştı.