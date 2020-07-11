Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri ne zaman?

Kamuda çalışan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Kamu işçilerine ödenen 2020 yılı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de ikramiyeler 2 taksitte ödenecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararnamede, işçilere verilen ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz 2020’de, ikinci taksiti ise 14 Aralık 2020’de ödenecek. Konu ile ilgili resmi açıklama şöyle; ‘’4.07.1956 tarihli ve 6722 Kanun Kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere; Anılan kanunun 3. Maddesine göre 2020 yılında verilecek tediyenin birinci yarısının 27.07.2020 tarihinde ödenmesine, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine, 6722 kanun Maddesinin 3. Ve 4. Maddesine göre karar verilmiştir’’ denildi.

Tediye, kamu ve belediye personeline ödenen ikramiye anlamına gelmekle beraber yıl içinde toplamda 4 kez ödeniyor. Tek seferde çalışanın toplam 13 günlük maaşı kadar ödenen tediye, taşerondan kadroya geçen çalışanları da kapsıyor. Sabit bir ödeme tutarı olmayan tediye ödemesi, her yıl çalışanın maaşına yapılan zamlarla beraber değişiklik gösteriyor.

Kamu işçileri ne kadar ikramiye alacak?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye yani ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.