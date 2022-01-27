Kamu işçilerine ek zaman verilecek mi? Son dakika: Kamu işçilerine ek ödeme kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.

22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacakta alırken, SGK ve BAğkur emeklileri de zam farklarını almaya başladı. Peki kamu işçisine ek zam olacak mı?

Kamu işçilerine ek zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinden sonra kamu işçilerini de sevindiren gelişmeyi paylaştı. Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerinin merakla beklediği müjdeyi verdi. Kamu işçilerinin ek zammıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Şimdi burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmelerde aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir ilave artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Söz konusu zamla ilgili düzenleme için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de kendi çalışanları için benzer bir iyileştirmeye gideceğine inanıyorum." dedi.