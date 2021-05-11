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Ekonomi Kamu İşçilerin tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediyeler ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Kamu İşçilerin tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediyeler ne zaman ödenecek?

Kamuda çalışan binlerce işçi ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını merak ediyordu. İlk taksidinin ocak ayında ödendiği ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce almak isteyen kamu işçileri tediye ödemeleri yattı mı? kamu işçisi ilave tediyeler ne zaman ödenecek? sorunu soruyordu. Kamu işçi ilave tediye ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’dan son dakika müjdesi geldi. İşte kamu işçisi tediye ödemeleri haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:27:00 -
Kamu İşçilerin tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediyeler ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini söyledi.

İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Bilgin, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Öte yanda, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021'de ödenecek.

2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

6772 sayılı Yasanın 3. maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunca ödenmesi kararlaştırılan ilave tediye (devlet ikramiyesi) 9 Eylül ve 26 Aralık tarihlerinde ödenecek. Bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı 1 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

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