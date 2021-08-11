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Ekonomi Kamu işçileri ne kadar zam aldı son dakika
Ekonomi

Kamu işçileri ne kadar zam aldı son dakika

700 binden fazla kamu işçisinin merakla beklediği toplu iş görüşmeleri neticelendi. Peki, kamu işçilerine 2021 yılında ne kadar zam yapılacak? Kamu işçileri ne kadar zam alacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 15:06:00 -
Kamu işçileri ne kadar zam aldı son dakika

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Peki, işçilere ne kadar zam yapıldı?

Kamu işçileri ne kadar zam aldı son dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük ücret alan kamu işçisinin maaşına 500 lira iyileştirilme yapıldı.  Birinci altı ay yüzde 12 ikinci altı ay yüzde 5+ enflasyon farkı uygulanacak” dedi.

Öte yandan kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseldi.

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