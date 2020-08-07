Kamu işçi alımı kamu personel alımları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü işçi alımı ilanı yayınladı. İlanda şunlar dile getirildi: Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Bölge Müdürlüğümüze tabloda dağılımı yapılan şekilde 10 adet “Sürekli İşçi” alınacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; 10 Ağustos 2020 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

İŞKUR işçi alım şartları neler?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4- Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu alımlarında kura ne zaman yapılacak?

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 13.08.2020 günü saat 10:00 da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi konferans salonunda noter huzurunda yapılacaktır.

2- Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Noter tarafından, açık işçi sayısının dört katı oranında asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Asil ve yedek adaylara ilişkin liste Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir.

3- Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Not: İlan detaylar İŞKUR sitesinden ve www.vgm.gov.tr internet adresinden görülebilir.