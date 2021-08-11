Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının ardından Türk-İş Genel Merkezi'nde imza töreni düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşmedeki kararları açıkladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Kamu işçi 2021 toplu sözleşme seyyanen zam yapıldı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının ardından Türk-İş Genel Merkezi'nde imza töreni düzenlendi. İlk toplantıda memur sendikaları tekliflerini sunmuşlardı. Ardından hizmet kollarıyla ilgili görüşmelere geçildi ve her sektör için ayrı ayrı talepler alınarak ön protokoller imzalanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, törendeki konuşmasında "Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunların sayısı 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 lira civarında oldu. Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam oldu.” İfadelerini kullandı.