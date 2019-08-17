Kamu ihalelerine girmek için ne yapmak lazım? EKAP kayıt nasıl olunur?
Kamu ihalelerini takip eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ihale ilanlarını görmek isteyenler EKAP'a kayıt mı yapacak? EKAP'a kayıt nasıl yapılır? Gerçek veya tüzel kişilerin Kamu İhale Bültenine erişebilmeleri için EKAP'a kayıt olmaları gerekmekte midir?17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:52
Kamu ihalelerini takip eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ihale ilanlarını görmek isteyenler EKAP'a kayıt mı yapacak? EKAP'a kayıt nasıl yapılır? Gerçek veya tüzel kişilerin Kamu İhale Bültenine erişebilmeleri için EKAP'a kayıt olmaları gerekmekte midir?
Kamu İhale Bülteninin görüntülenebilmesi için gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olmaları gerekli değildir. EKAP'ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr) "Sorgulama İşlemleri" menüsünden "Kamu İhale Bülteni Arşivi (PDF) / İndirme" bağlantısı kullanılarak, günlük bültenlere ulaşılabilir.
Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıldır?
İhale ilanları İhale arama EKAP Kamu ihale kurumu kamu ihaleleri özel ihaleler tüm ihale ilanları
İhaleler iptal edilebiliyor mu?
İhale sonucunda en yüksek ikinci teklif sahibiyim aracı eşyayı alabilir miyim?
İhale ilanları İhale arama EKAP Kamu ihale kurumu kamu ihaleleri özel ihaleler tüm ihale ilanları
İhale ödeme için ek süre talep edebilir miyim?
Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? Kamu ihaleleri nereden takip edilir?
İhale teminatı ne kadar sürede iade edilir?
İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?
İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?
İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?
İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?
İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?
İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?
Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?
Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?
İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?
Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?
e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?
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