Kamu ihalelerine girmek için ne yapmak lazım? EKAP kayıt nasıl olunur? Kamu ihalelerini takip eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ihale ilanlarını görmek isteyenler EKAP'a kayıt mı yapacak? EKAP'a kayıt nasıl yapılır? Gerçek veya tüzel kişilerin Kamu İhale Bültenine erişebilmeleri için EKAP'a kayıt olmaları gerekmekte midir?

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