  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hani ekonomi batmıştı! İş Bankası'nın aktif büyüklüğü rekor kırdı

BM'nin Filistin kararı İsrail temsilcisini çılgına çevirdi

Türk SİHA’ların ‘yerli’ gözü: Türkiye'nin parasının kasada kalmasını sağladı

BM'de katil İsrail'i kudurtan karar! 143 ülke evet oyu verdi

Seni kim profesör yaptı? Kağıda zam geldiyse fotokopi kağıdı bedava mı?

CHP'li Kilis Belediyesi aile şirketi oldu!

Kırmızı bültenle aranıyordu! Örgüt elebaşısı Yunanistan'da yakalandı

ABD'den Çin hamlesi: Tarifeler hazırlıyor! ABD'den, Çin ilişkilerini gerecek yeni adım!

Türk savunma sanayisi yeni bir karara imza attı: Envantere giren BARKAN'a yeni silah!

Akşener sandığa gömülüp gitti ama İP’te aynı tas aynı hamam! Darbe anayasasına Müsavat kalkanı
Gündem Kamu İhale Kurulu’na atamalar
Gündem

Kamu İhale Kurulu’na atamalar

Yeniakit Publisher
2024-05-11 02:30:00 -
Kamu İhale Kurulu’na atamalar

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı. Atamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23