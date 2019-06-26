Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi 6 YHT hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verecek

ANKARA (AA) - Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında hizmet verecek demir yolu hatları belirlendi. Buna göre, 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat kamu hizmeti olarak yolcu taşımacılığı yapacak. Konuya ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülecek. Bu kapsamda belirlenen hatlar şunlar: YHT 1 Ankara-Eskişehir 2 Ankara-Konya 3 Ankara-Sivas 4 Ankara-Söğütlüçeşme/Halkalı 5 Konya-Söğütlüçeşme/Halkalı 6 Sivas-Söğütlüçeşme/Halkalı ANA HAT 1 17 Eylül Ekspresi (İzmir- Bandırma) 2 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya) 3 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma) 4 Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Arifiye) 5 Çukurova Mavi (Ankara-Adana) 6 Doğu Ekspresi (Ankara-Kars) 7 Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir) 8 Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana) 9 Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana) 10 Göller Ekspresi (Isparta-İzmir) 11 Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan) 12 İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara) 13 Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir) 14 Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir) 15 Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir) 16 Toros Ekspresi (Konya-Adana) 17 Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan) BÖLGESEL 1 Adana-Mersin 2 Adapazarı-Haydarpaşa 3 Afyon-Eskişehir 4 Amasya-Havza 5 Ankara-Polatlı 6 Basmane-Alaşehir 7 Basmane-Aydın 8 Basmane-Denlzli 9 Basmane-Ödemiş 10 Basmane-Söke 11 Basmane-Tire 12 Basmane-Uşak 13 Çatal-Tire 14 Denizli-Söke 15 Divriği-Erzincan 16 Diyarbakır-Batman 17 Elazığ-Malatya 18 Elazığ-Tatvan 19 Eskişehir-Kütahya 20 Eskişehir-Tavşanlı 21 İslahiye-Mersin 22 İskenderun-Mersin 23 Kapıkule-Sirkeci 24 Kars-Akyaka 25 Konya-Karaman 26 Kütahya-Balıkesir 27 Manisa-Alaşehir 28 Nazilli-Söke 29 Samsun-Amasya 30 Samsun-Sivas 31 Sivas-Divriği 32 Söke-Ortaklar 33 Uzunköprü-Sirkeci 34 Zonguldak-Gökçebey 35 Zonguldak-Karabük



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