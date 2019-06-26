0553 313 94 23

Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi

6 YHT hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verecek

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:42
Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi

ANKARA (AA) - Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında hizmet verecek demir yolu hatları belirlendi.

Buna göre, 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat kamu hizmeti olarak yolcu taşımacılığı yapacak. Konuya ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülecek.

Bu kapsamda belirlenen hatlar şunlar:

YHT1Ankara-Eskişehir
2Ankara-Konya
3Ankara-Sivas
4Ankara-Söğütlüçeşme/Halkalı
5Konya-Söğütlüçeşme/Halkalı
6Sivas-Söğütlüçeşme/Halkalı
ANA HAT117 Eylül Ekspresi (İzmir- Bandırma)
24 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)
36 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
4Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Arifiye)
5Çukurova Mavi (Ankara-Adana)
6Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)
7Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)
8Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)
9Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)
10Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)
11Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)
12İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)
13Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)
14Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)
15Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)
16Toros Ekspresi (Konya-Adana)
17Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)
BÖLGESEL1Adana-Mersin
2Adapazarı-Haydarpaşa
3Afyon-Eskişehir
4Amasya-Havza
5Ankara-Polatlı
6Basmane-Alaşehir
7Basmane-Aydın
8Basmane-Denlzli
9Basmane-Ödemiş
10Basmane-Söke
11Basmane-Tire
12Basmane-Uşak
13Çatal-Tire
14Denizli-Söke
15Divriği-Erzincan
16Diyarbakır-Batman
17Elazığ-Malatya
18Elazığ-Tatvan
19Eskişehir-Kütahya
20Eskişehir-Tavşanlı
21İslahiye-Mersin
22İskenderun-Mersin
23Kapıkule-Sirkeci
24Kars-Akyaka
25Konya-Karaman
26Kütahya-Balıkesir
27Manisa-Alaşehir
28Nazilli-Söke
29Samsun-Amasya
30Samsun-Sivas
31Sivas-Divriği
32Söke-Ortaklar
33Uzunköprü-Sirkeci
34Zonguldak-Gökçebey
35Zonguldak-Karabük

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:42
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. demir yolu hatları
  3. kamu hizmeti
  4. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzüm çekirdeği yağının kullanım alanları
    1. Üzüm çekirdeği yağının kullanım alanları
    2. Gediz’de ’Halı saha futbol turnuvası’..
    3. Edirne’deki feci kazada yaralanan 7..
    4. Siirt’te terör örgütü mensuplarınca..
    5. Omurga sağlığına dikkat
    6. Kaymakam ve ailesi öldürülen..
    7. Gediz Belediyesi’den ’Temiz çevre’..
    8. Alev alan otomobildeki engellinin..
    9. Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    10. Başkan Demir: “İyi günde de kötü günde..
    11. Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk..
    12. Avrupa şampiyonluğu için kırık..
    13. Mezopotamya'nın en eski buğday..
    14. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir
    15. Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi..
    16. Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa..
    17. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim..
    18. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    19. Avrupa borsaları
    20. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    21. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    22. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    23. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    24. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    25. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    26. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    27. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    28. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    29. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    30. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi