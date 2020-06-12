Kamu hastaneleri personel alımı Şehir Hastaneleri iş başvurusu

İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda adaylar başvurularını İnternet ortamından gerçekleştirmek zorundadırlar. Bu kapsamda başvuru süreci 11 Haziran 2020 itibari ile başlamış olup en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak " İşyeri Türü " kısmını Kamu seçerek ilanlara ulaşabilirsiniz. İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.

Kamu hastaneleri personel alımı başvuru şartları

18 yaşını doldurmuş olmaları, 35 yaşından gün almamış olmaları, 2527 sayılı kanun saklı kalmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, görevini yapmayı engelleyen gibi sağlık sorunun bulunmaması, vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmaması, erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak gerekmektedir. Hastane personel alımı iş ilanlarına bakıldığında çok sayıda güvenlik görevlisi alımı yapılacak bunun yanında hizmetli, hizmetli, hasta ve yaşlı bakım personeli alınacağı görülmekte.