Günümüzde en sıcak haberlere ulaşmak için etkili yöntem elbette internet. İnternetten merak ettiğiniz haberlere, son dakika gelişmelerine hızlıca erişebilirsiniz. yeniakit.com.tr sitemizden güncel haberlere, son dakikalara, özel haberlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yeni Akit sosyal medya hesaplarından da haberlere ulaşabilirsiniz.

Kamu çalışanları kamuda yaşanan gelişmeleri, atama kararlarını, yönetmeliklerdeki değişiklikleri sık sık internette araştırıyor. Kamu’da yaşanan son dakika gelişmelerini hem sayfamızdan öğrenebilirsiniz hem de Resmi Gazete ve söz konusu kamu kurumunun resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Kamuda çalışmak isteyenler internette ‘Kamu personel alımı’ konusunu internette araştırıyor. İşte, kamu iş ilanları ve başvuru yolları…

Kamu nedir? | Kamu kurumu nedir?

Kamu kelimesinin anlamı bütün, herkes yani halktır. Kamu kurumu da devlet kurumuna verilen isimdir.

Güncel kamu haberleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar zaman zaman kendilerini yakından ilgilendiren haberleri okumak ister. Bu sebeple kamu haberlerine nasıl ulaşım sağlanacağı merak ediliyor. Kamu haberlerine, kararlara, yönetmeliklere, atamalara Resmi Gazete’yi takip ederek ulaşabilirsiniz. Ayrıca kamu kurumlarının resmi internet sitelerinde bulunan duyurular kısmından arzu ettiğiniz bilgelere ulaşabilirsiniz.

Elbette kamuda yaşanan son gelişmelere, atamalara, kararlara, ilanlara yeniakit.com.tr’de yer alan haberlerden ulaşabilirsiniz.

Kamu iş ilanları | Kamu personel alımları

Kamu'da çalışmak isteyenler güncel personel alımı ilanlarına nasıl nereden ulaşacaklarını merak ediyor. Kamu personel alımı ilanları Basın İlan Kurumu, İŞKUR, Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitelerinden yayınlanıyor.

Resmi Gazete kamu iş ilanları

Resmi Gazete 7 Şubat 1921'den bu yana kararlar, yönetmelikler ve ilanlar yayınlanıyor. Resmi Gazete'nin 'İlanlar Bölümü'nden güncel kamu ilanlarına ulaşmanız mümkün.

RESMİ GAZETE İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR kamu personeli alımı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden her gün onlarca ilan yayınlanıyor. İŞKUR’da yayınlanan ilanlar arasında kamu personel alımı ilanları da yer alıyor. İŞKUR internet sitesine giriş yapıp ‘İş ara’ kısmından kamu personeli ilanlarına ulaşabilirsiniz. İŞKUR üzerinden ilanların detaylarına ulaşabilir, buradan ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Basın ilan personel alımı ilanları

Basın İlan Kurumu internet sitesinden de kamu personel alımı ilanları yayınlanıyor. En güncel ilanlara “ilan.gov.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

BASIN İLAN KURUMU İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kamu personeli alım ilanları

Kamu’da çalışmak isteyenler sık sık internette Kamu personel alımı | Kamu personel alımı açık ilanlar konusunu araştırıyor. Kamu personel ilanlarına Devlet Personel Başkanlığı'ndan da ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL KAMU PERSONELİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kamu personeli alımı başvuru şartları

Kamu’da çalışmak isteyenler iş alımlarından hangi şartların arandığını merak ediyor. Her ilanda alım şartı birbirinden farklı. Bu sebeple daha önce söz ettiğimiz internet sitelerindeki ilanları inceleyerek başvuru şartlarını ve başvuru aşamalarını öğrenebilirsiniz.

Kamu kurumuna girişte HES kodu

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemiz de sık sık maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yönünde tavsiyeler veriliyor. Yolculuklar sırasında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından alınabilen HES Kodu şartı bulunuyor. Aynı durum bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da geçerli olmaya başladı. Bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarına giriş sırasında HES kodu istenmeye başlandı.