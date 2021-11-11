Kamu Denetiçiliği Uzman Yardımcılığı sınav tarihi belli oldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılığı, kariyer mesleği grubunda yer almakta olup, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerinin yürütülmesi bağlamında başta idarenin işleyişi ile ilgili yapılan başvuruları incelemek ve araştırmak olmak üzere kurumun asli fonksiyonuna ilişkin görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan başlamak üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav başvuruları 15 Kasım 2021 günü başlayıp 29 Kasım 2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular e-Devlet Kamu Denetçiliği Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

2-Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

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