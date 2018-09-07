THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kamu da, özel de yatırıma odaklanıp istihdamdan taviz vermiyor

Dolar üzerinden piyasalarda yaşanan baskının enflasyon ve faiz üzerindeki etkisini aşağıya çekmek için rahatlatıcı adımlar atan hükümet, istihdama dönük planlarını bir bir hayata geçiriyor. Piyasanın kendi içinde dengesini bulacağı beklentisini koruyan özel sektörde de işten çıkarmanın ötesinde yeni yatırım alanlarında büyümeyi hedefliyor.

07 Eylül 2018 Cuma 09:59
Kamu da, özel de yatırıma odaklanıp istihdamdan taviz vermiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürleri Kurumu’na bin 500 işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR’la istişareler sonuçlanınca işçi alımının hızlıca tamamlanacağını açıkladı.

Bir ‘iş’ müjdesi de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Yıl sonunda 9 bin 500 kişinin kadroya alınacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kadronun 6 binini imam, 3 binini Kur’an Kursu öğreticisi, 500’nü de müezzinlerin oluşturacağını söyledi.

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAM İÇİN YATIRIM YAPIYOR

Türkiye’nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder’ın Samsun’da açtığı, ilk etapta 180 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretim bandı   dönmeye başladı.

Reeder’ın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, Samsun’da açtıkları fabrikayı kısa sürede büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, gelecek yıllarda fabrikada kapasite artırımına gideceklerini vurguladı. Türk tüketicisinin teknolojiye ilgi ve ihtiyaç duyduğuna işaret eden Saral, Reeder’ın bir Türk markası olduğunun çok fazla bilinmediğini, araştıran kullanıcıların ise yerli ve milli ürüne sahip çıkmak adına markayı desteklediğini dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:59
  1. Samsun
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Reeder

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “MHP, üç büyük şehirde AK Parti’yi destekleyebilir”
    1. “MHP, üç büyük şehirde AK Parti’yi..
    2. Futbola yatırım kar ettirecek mi?
    3. Korkunç sakatlık! Maç sırasında..
    4. Kömürden gaz maskesi yapmaya başladılar
    5. Beyazıt Öztürk jüri üyesi mi oldu?
    6. Adana'da polis, silah kaçakçılarına..
    7. Türkerler Holding’den 664 milyon..
    8. Elazığ’da araç tarlaya uçup ters..
    9. Kamu da, özel de yatırıma odaklanıp..
    10. Tam bir canavar çıktı! 5 cinayet daha...
    11. Apple iPhone X iPhone 8iPhone 8 Plus..
    12. Soldado sonunda isyan etti: Kariyerimi..
    13. Toplantı halinde böyle yakalandılar!..
    14. Meteoroloji'de sağanak yağış uyarısı
    15. Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 2..
    16. Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
    17. Parasını yolculardan istediler!..
    18. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    19. Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı
    20. İstanbul okul servis ücretleri 2018 2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?