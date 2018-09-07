Kamu da, özel de yatırıma odaklanıp istihdamdan taviz vermiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürleri Kurumu’na bin 500 işçi alımı yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR’la istişareler sonuçlanınca işçi alımının hızlıca tamamlanacağını açıkladı.

Bir ‘iş’ müjdesi de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Yıl sonunda 9 bin 500 kişinin kadroya alınacağını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kadronun 6 binini imam, 3 binini Kur’an Kursu öğreticisi, 500’nü de müezzinlerin oluşturacağını söyledi.

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAM İÇİN YATIRIM YAPIYOR

Türkiye’nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder’ın Samsun’da açtığı, ilk etapta 180 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretim bandı dönmeye başladı.

Reeder’ın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, Samsun’da açtıkları fabrikayı kısa sürede büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, gelecek yıllarda fabrikada kapasite artırımına gideceklerini vurguladı. Türk tüketicisinin teknolojiye ilgi ve ihtiyaç duyduğuna işaret eden Saral, Reeder’ın bir Türk markası olduğunun çok fazla bilinmediğini, araştıran kullanıcıların ise yerli ve milli ürüne sahip çıkmak adına markayı desteklediğini dile getirdi.