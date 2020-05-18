Kamu Bilişim Dijital Zirvesi, Türksat desteğiyle gerçekleşecek
Covid-19 salgını sebebiyle dijital ortama taşınan Kamu Bilişim Zirvesi, 20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Covid-19 salgını sebebiyle dijital ortama taşınan Kamu Bilişim Zirvesi, 20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek.
Türksat’ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı’ndan ve Türksat Youtube Kanalı’ndan canlı yayınlanacak.
Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği zirvede Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, “Kamuda Dijital Dönüşüm” adlı panelde konuşmacı olarak yer alacak.
Zirveden elde edilecek tüm gelir “Biz Bize Yeteriz Dayanışma Kampanyası”na aktarılacak.