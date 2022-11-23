Kamu Başdenetçisi Malkoç: Özgürlükler açısından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyiyiz

Malkoç, Erzincan’daki yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun idare ile vatandaşlar arasında yaşanan ihtilaflarda mahkemeye gidilmeden alternatif bir çözüm yolu oluşturulması amacı taşıdığını söyledi. Aldıkları kararların tavsiye niteliği taşıdığını belirten Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mahkeme değiliz

“Biz bir denetim kurumuyuz. İdarenin eylemi ve işlemlerini hukuka uygunluk, hakkaniyet açısından denetleyen bir kurumuz. Şunu memnuniyetle belirteyim, yasal ve anayasal düzenleme itibarıyla, hak ve özgürlükler açısından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Türkiye’de insanların mahkemelerin dışında hakkını arayabilmek için alternatif çözüm yolu merci olarak 15’in üzerinde kurum var. Biz bu kurumlardan sadece bir tanesiyiz. Bunlardan en çok bilineni CİMER.”

Vatandaş hakkını arıyor

CİMER’in 2021 yılında 6,5 milyon şikayet aldığından bahseden Şeref Malkoç, şu bilgileri paylaştı: “Yani 18 yaşın üstündeki nüfusumuzun hemen hemen yüzde 10’u bir yıl içerisinde CİMER’e başvurmuş. Bizim gibi Kamu Denetçiliği Kurumu, Türk İnsan Hakları Eşitlik Kurumu veya Etik Kurulu gibi kurullarla birlikte hesaba katıldığında, 2021’de insanların hakkını aramak için başvurduğu makamları dikkate aldığımızda muhtarından, belediyesinden, okul idaresinden, hastanesinden, siyasetçisinden bakanlığa kadar 8 milyon yakın şikayet gitmiş.”